Командование США готовится отправить на Ближний Восток второй авианосец

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса, сообщает в среду The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Три чиновника США сказали, что в Пентагоне заявили о подготовке второй авианосной ударной группы к переброске на Ближний Восток в то время, как военные США готовятся к вероятной атаке на Иран", - информирует издание.

Один из его собеседников уточнил, что приказ на передислокацию может поступить в предстоящие часы. При этом авианосец может выйти в плавание через две недели, вероятно, с восточного побережья США.

Однако источники пояснили, что президент США Дональд Трамп пока не отдал официального распоряжения перебросить вторую авианосную ударную группу, и планы еще могут измениться.

В данный момент авианосец USS George H. W. Bush завершает серию тренировок у берегов штата Вирджиния, и по словам источников, его возможная переброска в ближневосточный регион может ускорить завершение учений.

Трамп накануне в интервью порталу Axios заявил, что раздумывает над отправкой к берегам Ирана второй авианосной ударной группы. "У нас есть армада, которая находится там, и может отправиться еще одна", - сказал он.

В то же время он говорил, что ожидает на следующей неделе продолжение переговоров США и Ирана.

В среду Трамп сообщил, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудил с ним ситуацию в Газе и настоял на продолжении переговоров с Ираном.

"Ничего окончательного достигнуто не было, за исключением того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

