В Тегеране заявили о намерении Израиля дестабилизировать весь Ближний Восток

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Израиль стремится навредить не только Ирану, но и подорвать стабильность всего региона в целом, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"У Израиля есть планы не только против Ирана, он нацелен на подрыв стабильности всего региона", - сказал он в среду в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Лариджани также повторил, что если США начнут атаку на Иран, он в ответ нанесет удары по американским базам в регионе.

Тем временем в среду в Вашингтон прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, началась его встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Телеканал CNN сообщал, что до встречи с Трампом Нетаньяху встретился с госсекретарем США Марко Рубио и послом США в Израиле Майком Хакаби. Стороны "обсудили "важные геостратегические изменения" в регионе, добавлял телеканал.

Ранее издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщило, что Израиль заявил США о возможности нанести удар по Ирану в одиночку, если Тегеран переступит "красную черту" в отношении баллистических ракет.

Также Трамп ранее пригрозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если он попытается воссоздать свою ядерную программу. В настоящее время вблизи Ирана сосредоточены существенные боевые силы США.

США и Иран ранее провели пять раундов переговоров. Позднее переговоры были прерваны, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану. Переговоры возобновились в 2026 году в столице Омана Маскате, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

На прошлой неделе Трамп в интервью Axios заявил, что рассчитывает на следующий раунд переговоров США и Ирана в ближайшее время, но при этом допускает возможность отправить к Ирану вторую авианосную ударную группу.