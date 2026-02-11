Поиск

В Тегеране заявили о намерении Израиля дестабилизировать весь Ближний Восток

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Израиль стремится навредить не только Ирану, но и подорвать стабильность всего региона в целом, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"У Израиля есть планы не только против Ирана, он нацелен на подрыв стабильности всего региона", - сказал он в среду в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Лариджани также повторил, что если США начнут атаку на Иран, он в ответ нанесет удары по американским базам в регионе.

Тем временем в среду в Вашингтон прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, началась его встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Телеканал CNN сообщал, что до встречи с Трампом Нетаньяху встретился с госсекретарем США Марко Рубио и послом США в Израиле Майком Хакаби. Стороны "обсудили "важные геостратегические изменения" в регионе, добавлял телеканал.

Ранее издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщило, что Израиль заявил США о возможности нанести удар по Ирану в одиночку, если Тегеран переступит "красную черту" в отношении баллистических ракет.

Также Трамп ранее пригрозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если он попытается воссоздать свою ядерную программу. В настоящее время вблизи Ирана сосредоточены существенные боевые силы США.

США и Иран ранее провели пять раундов переговоров. Позднее переговоры были прерваны, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану. Переговоры возобновились в 2026 году в столице Омана Маскате, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

На прошлой неделе Трамп в интервью Axios заявил, что рассчитывает на следующий раунд переговоров США и Ирана в ближайшее время, но при этом допускает возможность отправить к Ирану вторую авианосную ударную группу.

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы

FT сообщила о планировании Киевом под давлением США выборов президента и референдума по мирной сделке с РФ

Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

 Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

Нефть Brent подорожала до $69,26 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе в Канаде
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 32 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });