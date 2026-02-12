Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду.

Рынок не смог удержать рост, вызванный более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США за январь. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 130 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 70 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Первоначальная реакция трейдеров на опубликованный отчет была позитивной, они восприняли его как хороший сигнал для экономики. Однако постепенно оптимизм сошел на нет, поскольку данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовой ставки.

Отчет по рынку труда показал, что "экономика не испытывает острой необходимости в снижении ставки", отметила аналитик New York Life Investments Джулия Херманн.

Позднее на этой неделе также будут обнародованы январские данные о динамике потребительских цен в США, которые определяют направление политики ФРС наряду с показателями рынка труда.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в среду стали бумаги International Business Machines Corp. (-6,5%), Salesforce Inc. (-4,4%), Boeing Co. (-2,6%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 66,74 пункта (0,13%) - до 50121,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,34 пункта (менее 0,01%) - до 6941,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 36,01 пункта (0,16%), составив 23066,47 пункта.