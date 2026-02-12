Поиск

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду.

Рынок не смог удержать рост, вызванный более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США за январь. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 130 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 70 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Первоначальная реакция трейдеров на опубликованный отчет была позитивной, они восприняли его как хороший сигнал для экономики. Однако постепенно оптимизм сошел на нет, поскольку данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовой ставки.

Отчет по рынку труда показал, что "экономика не испытывает острой необходимости в снижении ставки", отметила аналитик New York Life Investments Джулия Херманн.

Позднее на этой неделе также будут обнародованы январские данные о динамике потребительских цен в США, которые определяют направление политики ФРС наряду с показателями рынка труда.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в среду стали бумаги International Business Machines Corp. (-6,5%), Salesforce Inc. (-4,4%), Boeing Co. (-2,6%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 66,74 пункта (0,13%) - до 50121,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,34 пункта (менее 0,01%) - до 6941,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 36,01 пункта (0,16%), составив 23066,47 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 36 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });