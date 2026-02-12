Поиск

Крупнейшие рынки акций Европы в среду в основном снизились, Stoxx 600 вырос

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду, однако сводный индикатор вырос.

Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,1% - до 621,58 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,14%. Германский DAX потерял 0,53%, французский CAC 40 - 0,18%, итальянский FTSE MIB - 0,62%, испанский IBEX 35 - 0,43%.

В центре внимания рынка были новости и финансовые результаты компаний.

Самый сильный подъем среди компонентов Stoxx 600 показала нидерландская сеть супермаркетов Ahold Delhaize (+11,6%). Операционная прибыль компании за четвертый квартал оказалась намного лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги германской Siemens Energy подорожали на 8,4%. Производитель оборудования для энергетики увеличил чистую прибыль почти втрое в октябре-декабре, а портфель его заказов достиг нового рекорда.

Цена акций пивоваренной Heineken повысилась на 4,4%, несмотря на неоднозначную квартальную отчетность. Компания сообщила о намерении в ближайшие два года сократить штат на 5-6 тыс. человек.

Котировки биржевого оператора London Stock Exchange Group поднялись на 0,2% после сообщений о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management нарастил свою долю в этой компании.

Французская TotalEnergies увеличила капитализацию на 2,7%, несмотря на сильное сокращение чистой прибыли в минувшем квартале и уменьшение объема buyback, запланированного на первый квартал, до $750 млн с $1,5 млрд в четвертом квартале.

Стоимость бумаг других нефтегазовых компаний также заметно выросла, в том числе BP plc - на 5,4%, Shell - на 2,9%, Equinor - на 1,9%.

Между тем рыночная стоимость Gerresheimer упала на 31,4% - сильнее всех в составе Stoxx 600. Германский производитель упаковки сообщил о переносе публикации результатов за 2025 год в связи с выявлением в ходе аудита нарушений стандартов бухгалтерского учета рядом ее сотрудников. Компания также ухудшила оценку финансовых показателей за 2025 год.

Акции Dassault Systemes обвалились на 20,8%. Прибыль французского разработчика инженерного ПО за четвертый квартал оказалась хуже ожиданий рынка. Инвесторов разочаровал и его прогноз на 2026 год.

Капитализация британской финкомпании St. James's Place сократилась на 13,4%, нидерландской рекрутинговой Randstad - на 10,6%, банков Banca Generali и FinecoBank - на 7,6% и 9,1% соответственно, швейцарского производителя лифтов Schindler Holding - на 10,3%.

Котировки германского Commerzbank снизились на 2%, хотя банк отчитался о рекордной операционной прибыли за 2025 год.

Бумаги нидерландского ABN Amro Bank потеряли 2,5% стоимости. Его квартальная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

 Торговое соглашение между США и Китаем может быть продлено еще на год

Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

 Министры обороны стран НАТО в четверг встретятся в Брюсселе

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 36 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });