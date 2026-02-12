Крупнейшие рынки акций Европы в среду в основном снизились, Stoxx 600 вырос

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в среду, однако сводный индикатор вырос.

Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,1% - до 621,58 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,14%. Германский DAX потерял 0,53%, французский CAC 40 - 0,18%, итальянский FTSE MIB - 0,62%, испанский IBEX 35 - 0,43%.

В центре внимания рынка были новости и финансовые результаты компаний.

Самый сильный подъем среди компонентов Stoxx 600 показала нидерландская сеть супермаркетов Ahold Delhaize (+11,6%). Операционная прибыль компании за четвертый квартал оказалась намного лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги германской Siemens Energy подорожали на 8,4%. Производитель оборудования для энергетики увеличил чистую прибыль почти втрое в октябре-декабре, а портфель его заказов достиг нового рекорда.

Цена акций пивоваренной Heineken повысилась на 4,4%, несмотря на неоднозначную квартальную отчетность. Компания сообщила о намерении в ближайшие два года сократить штат на 5-6 тыс. человек.

Котировки биржевого оператора London Stock Exchange Group поднялись на 0,2% после сообщений о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management нарастил свою долю в этой компании.

Французская TotalEnergies увеличила капитализацию на 2,7%, несмотря на сильное сокращение чистой прибыли в минувшем квартале и уменьшение объема buyback, запланированного на первый квартал, до $750 млн с $1,5 млрд в четвертом квартале.

Стоимость бумаг других нефтегазовых компаний также заметно выросла, в том числе BP plc - на 5,4%, Shell - на 2,9%, Equinor - на 1,9%.

Между тем рыночная стоимость Gerresheimer упала на 31,4% - сильнее всех в составе Stoxx 600. Германский производитель упаковки сообщил о переносе публикации результатов за 2025 год в связи с выявлением в ходе аудита нарушений стандартов бухгалтерского учета рядом ее сотрудников. Компания также ухудшила оценку финансовых показателей за 2025 год.

Акции Dassault Systemes обвалились на 20,8%. Прибыль французского разработчика инженерного ПО за четвертый квартал оказалась хуже ожиданий рынка. Инвесторов разочаровал и его прогноз на 2026 год.

Капитализация британской финкомпании St. James's Place сократилась на 13,4%, нидерландской рекрутинговой Randstad - на 10,6%, банков Banca Generali и FinecoBank - на 7,6% и 9,1% соответственно, швейцарского производителя лифтов Schindler Holding - на 10,3%.

Котировки германского Commerzbank снизились на 2%, хотя банк отчитался о рекордной операционной прибыли за 2025 год.

Бумаги нидерландского ABN Amro Bank потеряли 2,5% стоимости. Его квартальная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.