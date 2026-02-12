Глава Европарламента призвала ЕС к срочному прорыву в конкурентоспособности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - У Европы есть "узкое окно возможностей" для продвижения в конкурентоспособности, и для этого надо сделать всё возможное, заявила председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола на встрече европейских лидеров.

"То, что пандемия сделала для нашей реакции в сфере здравоохранения, и то, что Украина сделала для нашей реакции в сфере обороны, сейчас настало время сделать для европейской конкурентоспособности", - сказала глава ЕП, выступая перед главами государств и правительств стран Евросоюза на неформальном саммите ЕС, который проходит в четверг в историческом замке Алден Бизен в бельгийской провинции Лимбург.

По ее словам, фрагментация европейского рынка означает, что ЕС позволяет "вытеснять себя с Востока и Запада". Поэтому для завершения формирования единого рынка Евросоюза "нужно действовать сейчас, учитывая скорость, с которой всё происходит".

Необходимо продолжать сокращать бюрократию. Она отметила, что "парламент проделал большую работу по упрощению процедур за последний год". "Теперь нам также необходимо рассмотреть примеры национальных правил, которые тормозят рост", - считает Метсола.

По ее мнению, укрепления в ЕС требует государственное и частное финансирование, особенно в энергетике. "Наша задача - найти способы вложить больше капитала в перспективные сектора, не вызывая нестабильности и не обременяя наши бюджеты. Европа страдает не от недостатка сбережений. Она страдает от недостатка превращения этих сбережений в инвестиции", - продолжила председатель ЕП.

Она указала на неотложную необходимость инвестиций в электросети и генерирующие мощности для "создания подлинного Энергетического союза, гарантирующего стабильное энергоснабжение для нашей промышленности и доступные цены для нашего населения". "Энергия - это новое золото, и глобальная гонка за ней не менее важна", - заявила Метсола.

Глава ЕП также призвала предпринять "амбициозную программу свободной торговли с партнерами и союзниками по всему миру". "По возможности, мы должны покупать европейское. Но там, где это невозможно, мы не должны жертвовать нашими отраслями, зависящими от внешних ресурсов, под иллюзией самодостаточности. Открытость должна оставаться в основе нашей европейской модели", - подчеркнула председатель Европейского парламента.