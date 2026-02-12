Японские истребители поднимались проследить за российским самолетом-разведчиком

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии проследили за полетом российского разведывательного самолета Ил-20 вблизи японского тихоокеанского побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, российский разведчик накануне, пройдя к северу от острова Хоккайдо, повернул на юг и совершил пролет вдоль восточного побережья острова Хоккайдо и побережья префектуры Иватэ на острове Хонсю. Затем он лег на обратный курс.

В ответ Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители Северного командования ПВО для слежения за действиями российского военного самолета.

Аналогичный полет, по данным японских военных, российский Ил-20 совершил 26 января.