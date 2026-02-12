Трамп намерен посетить КНР в апреле и ждет Си Цзиньпина с визитом в США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен обменяться визитами с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Да, я нанесу визит президенту Си в апреле", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Трампа, китайский лидер также приедет в США "позже в этом году".

"Я с нетерпением этого жду", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что "отношения с Китаем сейчас очень хорошие". "Мои отношения с председателем Си очень хорошие", - подчеркнул Трамп.