Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа в пятницу стартует к МКС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Корабль Crew Dragon с миссией Crew-12 в пятницу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 05:15 по времени Восточного побережья США (в 13:15 по Москве).

Корабль Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС в субботу приблизительно в 15:15 по времени Восточного побережья США (в 23:15 по Москве).

Космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

В настоящее время на МКС работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

