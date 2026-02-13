Поиск

В Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Мюнхенская конференция по безопасности начинается в пятницу в Германии в условиях напряженных отношений между Европой и США.

Конференция будет идти с 13 по 15 февраля в Мюнхене. Ожидается, что ее посетят более 50 лидеров государств и почти 100 различных министров. Американскую сторону представят госсекретарь США Марко Рубио и несколько десятков конгрессменов; также ожидается прибытие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

Кроме того, конференцию может посетить глава МИД КНР Ван И, представители Индии, Бразилии, Швейцарии и Австрии.

По данным немецких СМИ, в ходе конференции запланирована встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера. На конференцию отправится президент Украины Владимир Зеленский.

На прошлогодней конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал европейские страны за их политику, заявив, что им угрожают не столько внешние силы, сколько внутренние проблемы. С тех пор Вашингтон неоднократно выступал с критикой ЕС и стран этой части света.

Теперь же, в Мюнхенском докладе по безопасности от 2026 года, опубликованном перед конференцией, говорится, что президент США Дональд Трамп стал один из самых явных "подрывников" на мировой арене в связи с тем, что "международный порядок, созданный под руководством США после 1945 года, сейчас находится под угрозой разрушения".

В докладе отмечается, что Европе нужно действовать более решительно и более независимо в военной сфере, поскольку администрация США больше не разделяет "демократические нормы и ценности".

Граждане стран НАТО также почувствовали постепенное отдаление США от союзников. Данные опроса для издания Politico свидетельствуют, что жители ряда ключевых стран альянса перестают видеть в США надежного союзника.

В связи с этим председатель конференции Вольфганг Ишингер назвал основной функцией мероприятия в этом году улучшение трансатлантических отношений. Он также выразил надежду на то, что конференция поспособствует укреплению самодостаточности Европы.

