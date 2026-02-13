Поиск

Командование глобального удара США готово при необходимости усилить ядерный потенциал

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Командование глобального удара ВВС США (AFGSC) готово установить больше боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III и восстановить ядерный потенциал всего флота стратегических бомбардировщиков B-52, если это потребуется, заявил его представитель изданию The War Zone.

"Прекращение действия договора СНВ-3 позволяет нам оптимизировать наши усилия и направить больше ресурсов на нашу основную миссию: обеспечение безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания", - заявил представитель AFGSC.

"Хотя мы не будем комментировать развертывание наших сил, Командование глобального удара имеет возможности и подготовку для оснащения МБР Minuteman III боеголовками с разделяющимися головными частями (MIRV) и преобразования всего своего флота B-52 в платформы двойного назначения, если это будет предписано президентом", - добавил он.

Как отмечает издание, в настоящее время США располагают 400 МБР Minuteman III, каждая из которых оснащена только одной боеголовкой W78 или W87. Из 76 стратегических бомбардировщиков B-52H лишь 46 способны применять ядерное оружие в виде крылатых ракет. Договор СНВ-3 устанавливал жесткие ограничения на общее количество развернутых МБР и стратегических бомбардировщиков, ядерных боеголовок, а также соответствующих развернутых и неразвернутых пусковых установок, которыми США и Россия могли располагать одновременно.

По словам представителя AFGSC, до сих пор правительство США не представило никаких конкретных планов по увеличению размера американского ядерного арсенала или иному изменению ядерной стратегии. Однако командование, по крайней мере, готово вернуться к конфигурации Minuteman III с разделяющимися боеголовками и/или восстановить ядерный потенциал всего флота B-52, если такое решение будет принято, заключает издание.

