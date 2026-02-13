Вьетнам заявил об интересе к скорейшему заключению соглашения с РФ о строительстве АЭС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вьетнам заинтересован в скорейшем заключении межправительственного соглашения с Россией о сооружении первой в стране АЭС "Ниньтхуан-1", сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на посла республики в РФ Данг Минь Кхоя.

"Сейчас мы проводим переговоры по строительству первой АЭС. Мы очень надеемся, что скоро будет подписано межправсоглашение по этому проекту. Мы считаем, что у России очень надежные технологии в сфере атомной энергетики, и мы надеемся, что сможем реализовать этот проект строительства АЭС в самое ближайшее время. Это новая сфера сотрудничества между нашими двумя странами на нынешнем этапе", - отметил вьетнамский дипломат.

Речь идет о возобновлении проекта атомной электростанции "Ниньтхуан-1". В 2010 году между Россией и Вьетнамом было достигнуто соглашение о ее строительстве, начались подготовительные работы. Но в 2016 году парламент Вьетнама решил отменить проект, после чего его реализация была приостановлена, уточняется в статье.