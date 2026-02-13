Японские власти задержали китайское рыболовецкое судно близ префектуры Нагасаки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по рыболовству Японии задержало китайское рыболовецкое судно у берегов префектуры Нагасаки, передает в пятницу NHK.

Патруль ведомства 12 февраля обнаружил судно, находившееся в исключительной экономической зоне Японии примерно в 165 км к юго-западу от острова Медзима префектуры Нагасаки.

Согласно публикации, на судне находились 11 человек, включая капитана, гражданина Китая.

Он задержан по подозрению в нарушении закона о суверенитете в рыболовстве.

Телеканал отмечает, что с 2022 года это первый подобный случай задержания китайского рыболовного судна.