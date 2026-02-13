Поиск

Трамп отменил ключевое заключение EPA об угрозе парниковых газов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента Дональда Трампа отменила научное заключение Агентства по охране окружающей среды (EPA), которое более десяти лет служило правовой основой для федерального регулирования выбросов парниковых газов, сообщает CBS News.

Принятое в 2009 году при администрации Барака Обамы "заключение об угрозе" относило углекислый газ, метан и еще четыре парниковых газа к веществам, представляющим риск для здоровья населения. Документ позволял распространять нормы Закона о чистом воздухе на широкий круг источников выбросов - от автомобильной промышленности до энергетики и нефтегазового сектора.

Выступая в Белом доме, Трамп назвал отмену заключения "крупнейшей мерой по дерегулированию в американской истории". По его словам, прежние требования "подрывали конкурентоспособность автопроизводителей и увеличивали стоимость автомобилей для потребителей".

Белый дом утверждает, что этот шаг позволит американцам сэкономить примерно $2400 на автомобилях, которые будут выпущены в будущем. Глава EPA Ли Зелдин заявил, что производители "избавлены от бюрократических процедур" и больше не обязаны собирать и передавать данные о выбросах парниковых газов, а также не будут вынуждены ускоренно переходить на электромобили.

Экологические организации резко раскритиковали решение. Генеральный директор Союза обеспокоенных ученых Гретхен Голдман назвала отмену заключения "показательным примером того, что происходит, когда коррумпированной администрации и интересам топливно-энергетической отрасли позволяют бесчинствовать".

Белый дом EPA Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

 Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

 Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

 FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 44 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });