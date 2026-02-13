Трамп отменил ключевое заключение EPA об угрозе парниковых газов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента Дональда Трампа отменила научное заключение Агентства по охране окружающей среды (EPA), которое более десяти лет служило правовой основой для федерального регулирования выбросов парниковых газов, сообщает CBS News.

Принятое в 2009 году при администрации Барака Обамы "заключение об угрозе" относило углекислый газ, метан и еще четыре парниковых газа к веществам, представляющим риск для здоровья населения. Документ позволял распространять нормы Закона о чистом воздухе на широкий круг источников выбросов - от автомобильной промышленности до энергетики и нефтегазового сектора.

Выступая в Белом доме, Трамп назвал отмену заключения "крупнейшей мерой по дерегулированию в американской истории". По его словам, прежние требования "подрывали конкурентоспособность автопроизводителей и увеличивали стоимость автомобилей для потребителей".

Белый дом утверждает, что этот шаг позволит американцам сэкономить примерно $2400 на автомобилях, которые будут выпущены в будущем. Глава EPA Ли Зелдин заявил, что производители "избавлены от бюрократических процедур" и больше не обязаны собирать и передавать данные о выбросах парниковых газов, а также не будут вынуждены ускоренно переходить на электромобили.

Экологические организации резко раскритиковали решение. Генеральный директор Союза обеспокоенных ученых Гретхен Голдман назвала отмену заключения "показательным примером того, что происходит, когда коррумпированной администрации и интересам топливно-энергетической отрасли позволяют бесчинствовать".