Европейские фондовые индексы в основном завершили сессию в минусе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций в основном снизились по итогам торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,49% - до 618,52 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,67%, итальянский FTSE MIB - 0,62%, испанский IBEX 35 - 0,82%. Германский DAX практически не изменился по итогам сессии (-0,01%), французский CAC 40 увеличился на 0,33%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение ВВП Великобритании в четвертом квартале 2025 года на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост ВВП в годовом выражении составил 1%, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны, представившее предварительные данные. По итогам всего прошлого года экономика Британии выросла на 1,3%.

В пятницу статистическое управление Евросоюза обнародует пересмотренные данные о динамике ВВП еврозоны за четвертый квартал.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в четверг стали акции британского инвестфонда Schroders Plc, подорожавшие на 28,7%. Американская управляющая компания Nuveen объявила о покупке Schroders за 9,9 млрд фунтов стерлингов ($13,5 млрд).

Цена бумаг Anheuser-Busch InBev повысилась на 5,6%. Пивоваренный концерн увеличил выручку в четвертом квартале на 5%, чистую прибыль - в 1,6 раза, при этом органический рост выручки и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка.

Капитализация Siemens AG увеличилась на 0,9%. Германский промышленный конгломерат в первом финквартале получил выручку и чистую прибыль выше ожиданий экспертов и улучшил годовой прогноз прибыли.

Рыночная стоимость производителя автомобильных шин Michelin выросла на 4,7% благодаря сильной отчетности и прогнозу компании. Она также объявила buyback на 2 млрд евро.

Акции французского дома моды Hermes International подорожали на 2,8% на фоне позитивных результатов компании за четвертый квартал.

Капитализация Unilever увеличилась на 0,3%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса ухудшил прогноз выручки на 2026 год. При этом он анонсировал обратный выкуп акций на 1,5 млрд евро.

Ее бывший сегмент Magnum Ice Cream сократил рыночную стоимость на 16%. Производитель мороженого уменьшил годовую чистую прибыль почти вдвое, а рост его выручки не оправдал ожиданий.

Лидером падения в сводном индексе стали бумаги нидерландской финтех-компании Adyen NV (-20,3%), прогноз которой на 2026 год разочаровал трейдеров. Adyen ожидает роста выручки на 20-22% в текущем году, тогда как консенсус-прогноз опрошенных LSEG экспертов предполагает повышение на 22,8%.

Акции Mercedes-Benz подешевели на 1,5% на фоне слабой отчетности германского автопроизводителя.

Капитализация французской Sanofi упала на 4,2% на новости о решении фармкомпании расстаться с CEO Полом Хадсоном и назначить на его место главу Merck KGaA Белен Гарихо.