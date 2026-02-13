Поиск

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Пакистане

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в центральной части Пакистана в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зарегистрированного в 09:20 по московскому времени землетрясения находился в 90 км северо-западнее города Шахдадкот.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.


Пакистан РАН США
