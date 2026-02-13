Турция в 2025 году увеличила импорт нефти на 6%, поставки из РФ снизились на 10%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Турция в 2025 году импортировала 31,94 млн тонн нефти (соответствует 640 тыс. баррелей в сутки), что на 6,4% больше, чем в предыдущем году, сообщается в документах местного Совета по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Пятерка крупнейших поставщиков нефти в Турцию за год не изменилась. Основным ее экспортером в страну остается Россия, которая экспортировала 15,23 млн тонн. Это чуть более чем на 10% меньше, чем за 2024 год.

При этом остальные крупные экспортеры увеличили объемы. Закупки у Ирака выросли на 6,7%, до 5,05 млн тонн, у Казахстана - на 27,9%, до 3,77 млн тонн. Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти в Турцию на 40%, до 2,24 млн тонн, Нигерия - почти в 1,8 раза, до 1,64 млн тонн.

Импорт Турцией дизельного топлива по итогам 2025 года остался на уровне предыдущего и составил 13,66 млн тонн. Главное место в его структуре по-прежнему занимает Россия, которая в прошлом году увеличила поставки ДТ в республику на 2,3%, до 11,59 млн тонн.

Вторым по величине поставщиком дизтоплива в Турцию стал Египет, экспортировавший 748 тыс. тонн (+57,3%), третьим - Индия с результатом 562 тыс. тонн (-3,2%).