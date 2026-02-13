Парижский Лувр частично закрылся из-за затопления

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Произошедшая в ночь на пятницу утечка воды в музее Лувр вызвала закрытие нескольких залов, сообщает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, затопление произошло в Зале Дюшателя в крыле Денон, где хранятся экспонаты, датируемые XV-XVI вв., в частности, работы Бернардино Луини, Фра Беато Анджелико. Кроме того, закрыли залы "Квадратный салон" и Зал Персье и Фонтена в том же крыле. Сотрудники музея оценили произошедшее как "чрезвычайную ситуацию".

По информации BFM TV, утечка воды произошла, вероятно, из-за проблем с канализационной системой. Кроме того, по предварительным данным, были повреждены некоторые произведения искусства.

Лувр уже сталкивался с затоплениями. В ноябре 2025 года в гидравлической системе, за счет которой отапливается и вентилируется музей, произошла утечка воды. Грязной водой залило библиотеку зала египетских древностей. Повреждено порядка 300-400 работ конца XIX - начала XX вв.