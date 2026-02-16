Поиск

В активной фазе учений Steadfast Dart на Балтике задействованы 15 кораблей НАТО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Группировка из 15 кораблей и 2,6 тыс. военнослужащих задействованы в активной фазе военно-морских учений НАТО Steadfast Dart 2026, начавшихся в Балтийском море под командованием Сил быстрого реагирования альянса. Об этом сообщили в четверг в Организации Североатлантического договора.

14 февраля группировка вышла в район учений из Киля в Германии, где было завершено ее формирование с включением дополнительных кораблей союзников.

В учениях принимают участие десантный корабль-док "Кастилия" и фрегат противовоздушной обороны "Кристобаль Колон" ВМС Испании, универсальный десантный корабль "Анадолу", фрегаты "Стамбул" и "Арудж-реис" и судно снабжения "Дерья" ВМС Турции, четыре фрегата Первой постоянной морской группы, три минных тральщика Первой постоянной противоминной группы и два судна снабжения НАТО.

Они примут участие в десантных операциях, в которых будут задействованы десантные подразделения, вертолеты, средства морского патрулирования, беспилотные системы, десантные катера, а также амфибийные и бронированные машины.

Учения Steadfast Dart 2026 "имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы войска оставались боеготовыми, подготовленными и способными реагировать в любое время и в любом месте, где это потребуется в случае кризиса или непредвиденной ситуации", говорится в сообщении.

