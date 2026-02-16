Поиск

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
Фото: AP/TАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%, по данным Trading Economics.

После выхода данных об инфляции трейдеры стали оценивать вероятность третьего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году в 50%. Ранее они ожидали только два подобных действия от регулятора.

Акции популярного интернет-сервиса визуальных закладок упали на 16,8% по итогам торгов. Компания разочаровала инвесторов тем, что в первом квартале ожидает получить выручку в диапазоне $951-971 млн, тогда как опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали $980,1 млн.

Бумаги Applied Materials подскочили на 8,1%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, а также дал хороший годовой прогноз.

Рыночная стоимость Coinbase Global взлетела на 16,5%, хотя отчетность криптовалютной биржи оказалась неожиданно слабой.

Производитель электромобилей Rivian увеличил капитализацию на 26,6%. Компания сократила выручку в минувшем квартале на 26%, но показатель превзошел прогнозы рынка.

Цена бумаг Airbnb повысилась на 4,7%. Выручка сервиса бронирования жилья в октябре-декабре и прогноз на текущий квартал оказались выше ожиданий аналитиков.

Бумаги Moderna Inc. подорожали на 5,3% на сильной отчетности.

Фастфуд-сеть Wendy's Co. нарастила свою рыночную стоимость на 2,9%. Ее квартальные результаты также превзошли прогнозы экспертов.

Капитализация Instacart (торгуется как Maplebear Inc.) выросла на 9,2%. Сервис доставки продуктов отчитался о квартальной выручке лучше ожиданий и дал оптимистичный прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,10% - до 49500,93 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,05% - до 6836,17 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,22% и закрылся на отметке 22546,67 пункта.

