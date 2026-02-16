Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

CBS сообщил о готовности Трампа поддержать удары Израиля по ракетной программе Ирана, оспу обезьян выявили у двух россиян, в Апулии обрушилась "Арка влюбленных"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон готовится к испытаниям компактного мобильного ядерного реактора Valar Atomics для военных целей. В воскресенье его доставили из Калифорнии в лабораторию Сан-Рафаэль (шт. Юта).

- Трамп еще в декабре заверил Нетаньяху в поддержке израильских ударов по баллистической ракетной программе Ирана, если соглашения с Тегераном не удастся достичь, сообщил CBS News.

- Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, объекты энергетики получили "серьезные повреждения", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Оспу обезьян выявили у двух россиян, вернувшихся из Таиланда в Санкт-Петербург. Они находятся в стационаре, угрозы их жизни нет.

- Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти по трубопроводу "Адрия", сообщил венгерский министр Петер Сийярто.

- Особый формат государственной итоговой аттестации будет продлен в приграничных областях в 2026 году из-за неспокойной ситуации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

- В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюбленных". Утес был визитной карточкой провинции Лечче и ежегодно привлекал тысячи туристов.

- У православных христиан началась Масленица.

