ВВП Израиля вырос на 3,1% в 2025 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Израиля в 2025 году выросла на 3,1%, по предварительным данным статистического бюро страны.

Таким образом, темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 1% в 2024 году.

Инвестиции бизнеса в прошлом году увеличились на 7,1%, экспорт - на 5,9%. Потребительские расходы повысились на 2,6%, государственные - на 1,7%.

ВВП в расчете на душу населения вырос на 1,7% после падения по итогам двух предыдущих лет.

В четвертом квартале экономика Израиля увеличилась на 4% в годовом выражении после скачка на 12,7% в предыдущие три месяца. Потребительские расходы упали на 3,6%, инвестиции бизнеса - на 6,4%. При этом экспорт взлетел на 33%.