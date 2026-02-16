Рубио не против укрепления связей Венгрии и КНР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не собирается ограничивать другие страны в выборе партнеров, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возможность укрепления связей Венгрии и Китая.

"Мы не просим никакие страны изолироваться себя от кого-либо. Мы понимаем, что каждой стране приходится мириться с реалиями географического положения, экономики, истории и вызовов будущего", - сказал Рубио, отвечая на вопрос о его позиции относительно укрепления связей Венгрии и Китая. Его цитирует The Guardian.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США поделятся с партнерами своей обеспокоенностью "относительно некоторых вещей", если в том будет необходимость.

Он также напомнил, что и США поддерживают торговые отношения с Китаем, а американский президент Дональд Трамп в апреле посетит эту страну с визитом. Госсекретарь отметил, что "для США и Китая было бы безумством не поддерживать отношения".