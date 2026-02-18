Поиск

Иран и РФ в четверг проведут военно-морские учения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У ВМС Ирана и ВМФ России в четверг запланированы совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана, сообщает в среду "Мехр" со ссылкой на командующего первого военного-морского района иранских ВМС капитана Хассана Магсудлу.

"Командир первого военного-морского района ВМС Ирана сказал, что совместные учения ВМС Ирана и России пройдут в четверг в Оманском заливе и северной части Индийского океана", - информирует агентство.

Задачи учений - укрепить координацию для пресечения действий, угрожающих морской безопасности, в частности, морского терроризма и для защиты коммерческих судов и танкеров.

Кроме того, Магсудлу отметил, что Иран планирует маневры и с региональными государствами с целью увеличить их роль в обеспечении безопасности на море.

Во вторник в пресс-службе Балтфлота сообщили, что корвет "Стойкий" Балтийского флота РФ совместно с кораблями ВМС Ирана провел в Оманском заливе военно-морское учение "Пассекс". Со стороны ВМС Ирана в учении приняли участие фрегат "Алванд", корвет "Шахид Саяд Ширази" и ракетный катер "Нейзе".

