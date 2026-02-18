Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 18 февраля

Переговоры по Украине в Женеве продлились шесть часов, в Швеции задержали россиянина по запросу США, президент Перу отстранен от должности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Переговоры по Украине в Женеве во вторник продлились шесть часов и, по словам источника, "были очень напряженными". Встречу продолжат в среду.

- Совет министров Ирака одобрил "мировое соглашение" с "ЛУКОЙЛом" о передаче операций добычи нефти на месторождении "Западная Курна - 2" Basra Oil Company.

- В Швеции задержали россиянина по запросу США, сообщил телеканал TV4. Мужчину подозревают в нарушении санкционного режима в 2022-2023 гг. Решается вопрос о его экстрадиции.

- Отключение терминалов спутниковой связи Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

- Конгресс Перу проголосовал за отстранение временного президента Хосе Хери менее чем за два месяца до выборов. В отношении Хери ведется расследование о коррупции и злоупотреблении влиянием.

- Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел разведку над Ормузским проливом, где проходят учения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

- Российская фигуристка Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы на зимних Олимпийских играх в Италии.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" на переговорах по Украине

 Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" на переговорах по Украине

Что случилось этой ночью: среда, 18 февраля

Конгресс Перу отправил в отставку временного президента за два месяца до выборов

 Конгресс Перу отправил в отставку временного президента за два месяца до выборов

Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР в Ормузском проливе

 Патрульный самолет США провел разведку над районом учений КСИР в Ормузском проливе

Делегации РФ, США и Украины в среду продолжат переговоры в Женеве

 Делегации РФ, США и Украины в среду продолжат переговоры в Женеве

Источник назвал очень напряженными переговоры по Украине в Женеве

Источник сообщил о завершении переговоров по Украине в Женеве

ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

 ЕК хочет на следующей неделе завершить юридическую процедуру по кредиту Киеву в 90 млрд евро

Переговоры РФ-США-Украина продолжаются уже 2,5 часа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8441 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });