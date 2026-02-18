Что случилось этой ночью: среда, 18 февраля

Переговоры по Украине в Женеве продлились шесть часов, в Швеции задержали россиянина по запросу США, президент Перу отстранен от должности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Переговоры по Украине в Женеве во вторник продлились шесть часов и, по словам источника, "были очень напряженными". Встречу продолжат в среду.

- Совет министров Ирака одобрил "мировое соглашение" с "ЛУКОЙЛом" о передаче операций добычи нефти на месторождении "Западная Курна - 2" Basra Oil Company.

- В Швеции задержали россиянина по запросу США, сообщил телеканал TV4. Мужчину подозревают в нарушении санкционного режима в 2022-2023 гг. Решается вопрос о его экстрадиции.

- Отключение терминалов спутниковой связи Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

- Конгресс Перу проголосовал за отстранение временного президента Хосе Хери менее чем за два месяца до выборов. В отношении Хери ведется расследование о коррупции и злоупотреблении влиянием.

- Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел разведку над Ормузским проливом, где проходят учения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

- Российская фигуристка Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы на зимних Олимпийских играх в Италии.