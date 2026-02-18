Поиск

Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" на переговорах по Украине

Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" на переговорах по Украине
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что благодаря усилиям администрации Дональда Трампа в организации встречи сторон украинского конфликта был достигнут значительный прогресс на переговорах.

"Сегодня по указанию президента Трампа Соединенные Штаты выступили модераторами третьей серии трехсторонних дискуссий с Украиной и Россией", - написал Уиткофф в соцсети X. По его словам, "успех президента Трампа в объединении усилий обеих сторон (...) привел к значительному прогрессу".

"Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

"Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу по достижению соглашения", - отметил он.

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник в Женеве. Встреча длилась шесть часов и, по словам источника, "была очень напряженной". Контакты носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

Как ранее заявлял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, повестка дня переговоров в Женеве шире, чем была на консультациях рабочей группы по вопросам безопасности РФ-Украина-США, два раунда которых состоялись в Абу-Даби. В частности, предполагается, что стороны обсуждают территориальные вопросы.

Переговоры делегаций Москвы, Киева и Вашингтона по украинскому урегулированию продолжатся в Женеве в среду.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 февраля 2026 года Военная операция на Украине
США Трамп Уиткофф Украина Женева
