МИД РФ подчеркнул, что иностранные военные специалисты на Украине являются законными целями

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные военные специалисты являются законными целями для российских военных вне зависимости от того, как оформлено их присутствие на украинской территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы еще раз предупредить, что любые иностранные специалисты так называемые, присутствующие на Украине и принимающие каким-либо образом участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации становятся законными военными целями вне зависимости от того, как оформлено их присутствие на Украине", - сказала Захарова на брифинге в среду.