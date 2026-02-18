Кремль в ответ на заявления США о ядерных испытаниях отметил, что РФ и КНР их не проводили

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ни Россия, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявления Вашингтона о том, что Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году.

Ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство Соединенных Штатов располагает информацией о якобы проведении КНР испытаний ядерного оружия.

Кроме того, помощник главы Государственного департамента США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил 17 февраля, что Вашингтон планирует возобновить ядерные испытания на "равной основе" с Россией и Китаем, но не станет проводить взрывы в атмосфере мегатонного класса.