Поиск

Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что ряд стран, среди которых - Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, приняли решение выделить пакет помощи сектору Газу на $7 млрд.

"Я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд на помощь. Это прекрасно", - сказал Трамп, выступая на Совете мира.

Глава Белого дома отметил, что "многие другие страны также вносят свой вклад".

"Но каждый потраченный доллар - это инвестиция в стабильность", - подчеркнул Трамп.

Перечисляя страны, которые выразили готовность так или иначе участвовать в обеспечении безопасности в Газе, он назвал, в частности, Казахстан.

США Дональд Трамп сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

 Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

Швеция объявила о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,4 млрд

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

 В Великобритании задержали младшего брата короля Карла III

Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

 Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

 Объявлен чемпион карнавала в Рио 2026 года

США готовы к удару по Ирану в выходные, но Трамп еще не принял решения о военной операции

Что случилось этой ночью: четверг, 19 февраля
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });