Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что ряд стран, среди которых - Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, приняли решение выделить пакет помощи сектору Газу на $7 млрд.

"Я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд на помощь. Это прекрасно", - сказал Трамп, выступая на Совете мира.

Глава Белого дома отметил, что "многие другие страны также вносят свой вклад".

"Но каждый потраченный доллар - это инвестиция в стабильность", - подчеркнул Трамп.

Перечисляя страны, которые выразили готовность так или иначе участвовать в обеспечении безопасности в Газе, он назвал, в частности, Казахстан.