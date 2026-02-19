Spiegel сообщил, что в ЦРУ заранее знали о планах подрыва "Северных потоков"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ЦРУ было поставлено в известность на начальной стадии о планах подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", информирует в четверг журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

"Сотрудники американской разведки, по-видимому, знали о плане нападения на ранней стадии и, как сообщается, изначально не возражали против него", - говорится в публикации.

По утверждению Der Spiegel, представители ЦРУ находились в контакте с организаторами подрывов и обменивались техническими деталями диверсионной операции при личных встречах.

В июне 2022 года произошла утечка информации, и о планируемой операции стало известно нидерландской военной разведке: собранные данные она передала ЦРУ и федеральной разведывательной службе Германии. В итоге, по данным Der Spiegel, операция прошла без одобрения США, ее профинансировал неназванный гражданин Украины.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.