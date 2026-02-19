Поиск

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Будапеште не исключают возможности прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил на пресс-конференции в четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Мы рассматриваем возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину. А если украинские власти не изменят решения и продолжат тормозить поставки по нефтепроводу "Дружба" под ложными предлогами, то мы примем и другие меры", - приводят западные СМИ слова Гуйяша.

Он добавил, что Венгрия координирует действия со Словакией, которая также страдает от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба".

Накануне словацкий премьер Роберт Фицо не исключил, что Братислава также прекратит поставки электроэнергии на Украину.

Ранее также стало известно, что Венгрия и Словакия приостановили поставки дизельного топлива на Украину.

Венгрия Дружба Словакия Украина
