Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся завершить.

"Мы закончили восемь войн, и, я думаю, мы закончим девятую", - заявил он на заседании Совета мира, говоря о конфликте на Украине.

Он повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные, но подчеркнул, что "с войной ты никогда не знаешь, что будет просто, а что - не очень просто".

Третий раунд переговоров Россия-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел 17-18 февраля в Женеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял о достижении на них прогресса. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что переговоры в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.