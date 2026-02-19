Швеция объявила о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,4 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Швеции в четверг объявили, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 12,9 млрд шведских крон ($1,42 млрд), сообщили в шведском министерстве обороны.

"Правительство сегодня представило один из самых больших пакетов военной помощи Украине. Это 21-й пакет на сумму примерно в 12,9 млрд шведских крон и он отвечает наиболее срочным потребностям Украины", - указано в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что в него, главным образом, войдет оборудование для систем ПВО, дальнобойное оружие и боеприпасы.