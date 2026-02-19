В ЕК отметили, что Украина добивается прогресса на пути вступления в ЕС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС желают, чтобы Украина вернулась на путь процветания, когда прекратятся военные действия, и связывают это со вступлением страны в Евросоюз, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

"Несмотря на очень сложную ситуацию, обстановку войны, мы констатируем, что Украина добивается прогресса в процессе технических обсуждений и в продвижении реформ. Это было подчеркнуто в нашем последнем докладе по расширению ЕС", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Мы продолжим работать с нашими украинскими коллегами, чтобы Украина могла стать членом Европейского союза как можно скорее", - добавил Мерсье.

Отвечая на вопрос, представитель ЕК подтвердил, что в ЕС в связи с проходящими мирными переговорами ведутся дискуссии вокруг идеи о возможности частичного приема Украины в Евросоюз без права участия в принятии решений, но подчеркнул, что в данное время невозможно предвосхищать результат таких обсуждений.