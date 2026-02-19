Трамп хотел бы видеть Россию и Китай в составе Совета мира

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть в составе сформированного им Совета мира Россию и Китай.

"Да, мне очень хотелось бы видеть там Россию и Китай. Обе эти страны приглашены", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета. Американский лидер пояснил, что в этом совете, призванном решать конфликты в мире, должны быть представлены самые разные силы. "Никакой дискриминации", - добавил он,