Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран "решительно" ответит на агрессию США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу, что Тегеран ответит "решительно", если подвергнется военной агрессии со стороны США.

"Иран ответит решительно и пропорционально в случае, если он подвергнется военной агрессии", - говорится в письме постпреда страны при ООН.

"В случае нападения все базы, объекты и материальные средства враждебных сил в регионе станут законными целями в контексте оборонительных действий Ирана", - подчеркнул дипломат.

Отмечается, что риторика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана "сигнализирует о реальном риске военной агрессии". При этом в миссии добавили, что Иран не хочет войны.

Если США подойдут к переговорам "со всей серьезностью и искренностью и продемонстрируют подлинное уважение принципов Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права", то может быть достигнуто "прочное и сбалансированное решение", сказано в письме

Ранее американский президент заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по иранской ядерной программе и заверил, что Вашингтон получит сделку " тем или иным способом". Трамп вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

