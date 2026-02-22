Поиск

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - По церковному календарю в этом году 22 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.

В Прощеное воскресенье по традиции заканчивается употребление в пищу скоромных продуктов, в том числе сыра, именно поэтому последнее воскресенье перед постом называется сыропустной неделей.

Однако главным в этот день должно стать духовное очищение верующих, с которым следует вступать в долгий период Великого поста. Не случайно в Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая - событие, которое напоминает людям об их общей греховности, а также о том, что для возвращения в рай необходимо очиститься от грехов.

Церковь призывает в этот день вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Православие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

 Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 105 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });