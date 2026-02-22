Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - По церковному календарю в этом году 22 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.

В Прощеное воскресенье по традиции заканчивается употребление в пищу скоромных продуктов, в том числе сыра, именно поэтому последнее воскресенье перед постом называется сыропустной неделей.

Однако главным в этот день должно стать духовное очищение верующих, с которым следует вступать в долгий период Великого поста. Не случайно в Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая - событие, которое напоминает людям об их общей греховности, а также о том, что для возвращения в рай необходимо очиститься от грехов.

Церковь призывает в этот день вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.