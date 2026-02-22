Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Иранский беспилотник в субботу совершил второй за неделю дальний полет в район Аравийского моря, где находится американский авианосец USS Abraham Lincoln, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник, запущенный с юго-востока Ирана, пролетел над Оманским заливом в район Аравийского моря к востоку от побережья Омана.

Согласно сделанным неделю назад снимкам европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2, авианосец USS Abraham Lincoln курсирует в Аравийском море в 700 км от иранского побережья и в 300 км к востоку от Омана. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявляло, что авианосец находится в 500 милях (800 км) от Ирана.

Как сообщали в CENTCOM, 3 февраля американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.