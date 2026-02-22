Поиск

Иранский БПЛА совершил очередной полет вблизи авианосца США в Аравийском море

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Иранский беспилотник в субботу совершил второй за неделю дальний полет в район Аравийского моря, где находится американский авианосец USS Abraham Lincoln, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник, запущенный с юго-востока Ирана, пролетел над Оманским заливом в район Аравийского моря к востоку от побережья Омана.

Согласно сделанным неделю назад снимкам европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2, авианосец USS Abraham Lincoln курсирует в Аравийском море в 700 км от иранского побережья и в 300 км к востоку от Омана. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявляло, что авианосец находится в 500 милях (800 км) от Ирана.

Как сообщали в CENTCOM, 3 февраля американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу в районе Аравийского моря.

Иран Оман F-35 США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

 Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

Фильм "Желтые письма" стал обладателем главной награды Берлинале

Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

 Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%

Венгрия допускает прекращение поставок электричества на Украину из-за остановки подачи нефти

Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Что случилось этой ночью: суббота, 21 февраля

Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

 Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 106 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });