Оман подтвердил, что переговоры Ирана и США пройдут в четверг

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что следующий раунд переговоров Ирана и США, как ожидается, состоится в Женеве 26 февраля.

"Я рад подтвердить, что переговоры США и Ирана запланированы в Женеве на ближайший четверг", - написал министр в воскресенье в соцсети X.

Оман на этих переговорах выступает посредником.

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что может провести переговоры с США по иранской ядерной программе в Женеве в четверг.

США и Иран провели уже два раунда переговоров в этом году. Ранее в феврале иранская сторона по итогам встречи в Женеве заявляла, что теперь необходимо составить черновой вариант возможного соглашения с США.