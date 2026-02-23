Поиск

МИД Франции заявил, что решения Израиля по Западному берегу угрожают безопасности региона

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Израильский проект застройки жилья на Западном берегу реки Иордан способен подорвать как безопасность региона, так и Израиля, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы призываем израильские власти пересмотреть опасные решения, принятые в последние недели по Западному берегу Иордана и предусматривающие расширение их контроля на зоны, которые соглашениями Осло определены как находящиеся исключительно под палестинской администрацией", - сказал он в понедельник в Брюсселе журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных пунктов повестки которого объявлен Ближний Восток.

"А также речь о проекте строительства, называемом E1, с его 3,4 тыс. единиц жилья, который угрожает разделить надвое Западный берег, подорвать появление палестинского государства, безопасность региона и безопасность самого Израиля", - добавил французский министр.

Он считает, что "никто не должен недооценивать опасность этих решений", которые, по его мнению, необходимо отменить.

Ранее в феврале в ЕС заявили, что то, как действует Израиль на Западном берегу реки Иордан, способно сорвать международные усилия по ближневосточному урегулированию.

"Европейский союз осуждает недавние решения кабинета безопасности Израиля усилить контроль на Западном берегу Иордана. Это еще один шаг в неверном направлении, в то время как международное сообщество активно трудится над реализацией второй фазы мирного плана для Газы", - сказал на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Он отметил, что ситуация на Западном берегу Иордана давно внимательно отслеживается Европейским союзом. Последствия действий Израиля на Западном берегу, по его словам, подрывают жизнеспособность решения конфликта через сосуществование двух государств.

