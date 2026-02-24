Поиск

США заявили о перехвате танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы в обход санкций против Ирана

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США перехватили в Индийском океане следовавший из Венесуэлы танкер Bertha, который находится под американскими санкциями против Ирана, сообщил Пентагон.

"Вооруженные силы США поднялись на борт уже третьего танкера, находящегося под санкциями, в Индийском океане после того, как они отслеживали его путь из Карибского моря в рамках усилий по пресечению незаконной торговли нефтью, связанной с Венесуэлой", - говорится в сообщении Пентагона в соцсети Х.

Согласно данным сайта Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, танкер Bertha ходит под флагом Островов Кука и находится под санкциями в связи с Ираном.

"Судно действовало в нарушение установленной президентом США Дональдом Трампом блокады в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне и пыталось уйти от нас", - сообщили в Пентагоне.

В сообщении подчеркивается, что международные воды не являются убежищем для тех, кто оказался под санкциями.

