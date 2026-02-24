ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ

Поиск

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) намерены 15 апреля представить законодательную инициативу, предусматривающую бессрочный отказ стран ЕС от импорта нефти из России, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на источники.

В сообщениях отмечается, что на такой шаг ЕК пойдет спустя три дня после парламентских выборов в Венгрии. В Брюсселе пояснили, что специально хотят действовать только после голосования, чтобы венгерские партии в ходе предвыборной борьбы поменьше использовали тему возможного запрета на российскую нефть.

На выборах в Венгрии определится, останется ли у власти премьер Виктор Орбан, выступающий против тотального запрета на импорт нефти из России. В венгерской оппозиции, напротив, неоднократно выражали готовность в случае победы на голосовании активно взаимодействовать с Брюсселем по широкому кругу вопросов.

В настоящее время действует ряд ограничительных мер ЕС в отношении российской нефти. В сообщениях СМИ отмечается, что в случае одобрения предложения ЕК, запрет на импорт станет бессрочным и, таким образом, сохранится даже в случае урегулирования украинского конфликта.

ЕС ЕК Виктор Орбан Венгрия
