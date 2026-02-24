Вучича проинформировали о подготовке покушения на него, его жену и сына

Фото: Amir Hamzagic/Anadolu via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что осведомлен об аресте двоих человек, по подозрению в подготовке покушения на его семью, знает, откуда они, но ему ничего неизвестно о том, кто стоит за ними. Об этом пишет "Политика".

Вучич сказал, что не знает, кто планировал это покушение, но знает о существовании видеозаписи, которая подтверждает его подготовку. Судя по имеющимся доказательствам, сначала планировалось нападение на его сына, а затем на него самого и на его жену, пишет издание.

Сотрудники МВД Сербии, Управления уголовной полиции, Службы по противодействию криминалу, Агентства безопасности и информации (спецслужба Сербии) совместно с полицией сербского города Кралево 23 февраля в результате спецоперации задержали двоих жителей этого города - Д.Р. (1975 года рождения) и М.Р. (1983 года рождения) на основании данных об их причастности к подготовке совершения уголовного преступления. По имеющимся у правоохранительных органов Сербии свидетельствам, эти люди намеревались приобрести оружие для того, чтобы совершить нападение на семью президента, а также на сотрудников МВД.