Канада внесла в санкционные списки по РФ еще 53 юридических и 21 физическое лицо

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом, говорится в пресс-релизе канадского правительства.

"Канада вводит санкции против 21 человека и 53 структур, а также против 100 судов из российского "теневого флота" (...) Канада снижает "потолок цен" на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель", - отмечается в заявлении.

В документе утверждается, что Оттава пытается снизить прибыль РФ в сфере энергетики, сократить возможность использовать криптовалюты, уменьшить военный потенциал, в том числе сфере беспилотников и технологий искусственного интеллекта.

В пресс-релизе отмечается, что Канада снизила "потолок цен" на нефть вслед за своими партнерами.

Согласно документу, с 2014 года Канада ввела санкции против более чем 3,3 тыс. человек и структур в связи с ситуацией на Украине; также внесла в "черные списки" свыше 500 судов, якобы связанных с РФ.

Канада
Новости по теме

Новости

