Поиск

В мексиканском штате Халиско продолжаются беспорядки после гибели наркобарона

В мексиканском штате Халиско продолжаются беспорядки после гибели наркобарона
Фото: Carlos Zepeda/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Насилие не прекращается в мексиканском штате Халиско, где в воскресенье была проведена операция по захвату наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, который впоследствии скончался от полученных ранений.

Как сообщают мексиканские СМИ, несмотря на заверения местных властей в том, что ситуация нормализовалась, в ночь на 24 февраля продолжились поджоги автомобилей и магазинов. В столице штата Гвадалахаре в городской черте видны столбы дыма, в ряде районов города работают спасатели и пожарные.

В ряде других населенных пунктов закрыты общественные учреждения, отменены занятия в школах.

Автомобили подожжены и на нескольких местных и федеральных трассах, из-за чего проезд по ним стал невозможным.

По фактам беспорядков генеральная прокуратура Мексики инициировала 57 расследований, из них 37 - в Халиско.

"Картель Нового поколения Халиско" после основания в 2009 году считался одной из наиболее могущественных и быстро растущих преступных организаций Мексики. Картель перевозил крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США. Также он осуществлял нападения на военных, стал первым среди преступных групп в стране использовать мины и сброс взрывчатки с беспилотников.

США Мексика Халиско Немесио Осегера Сервантес Гвадалахара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США заявили о перехвате танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы в обход санкций против Ирана

ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ

 ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ

США создали группировку из более чем 150 боевых самолетов для операции против Ирана

Ford отзовет более 453 тыс. автомобилей в США

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

 Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

 Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

 Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8491 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });