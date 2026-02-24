В мексиканском штате Халиско продолжаются беспорядки после гибели наркобарона

Фото: Carlos Zepeda/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Насилие не прекращается в мексиканском штате Халиско, где в воскресенье была проведена операция по захвату наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, который впоследствии скончался от полученных ранений.

Как сообщают мексиканские СМИ, несмотря на заверения местных властей в том, что ситуация нормализовалась, в ночь на 24 февраля продолжились поджоги автомобилей и магазинов. В столице штата Гвадалахаре в городской черте видны столбы дыма, в ряде районов города работают спасатели и пожарные.

В ряде других населенных пунктов закрыты общественные учреждения, отменены занятия в школах.

Автомобили подожжены и на нескольких местных и федеральных трассах, из-за чего проезд по ним стал невозможным.

По фактам беспорядков генеральная прокуратура Мексики инициировала 57 расследований, из них 37 - в Халиско.

"Картель Нового поколения Халиско" после основания в 2009 году считался одной из наиболее могущественных и быстро растущих преступных организаций Мексики. Картель перевозил крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США. Также он осуществлял нападения на военных, стал первым среди преступных групп в стране использовать мины и сброс взрывчатки с беспилотников.