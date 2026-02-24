Поиск

Под британские санкции попал завод электротехнических шкафов "Ладога"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против производителя электротехнических и силовых шкафов ПАО "Завод "Ладога" (Кировск, Ленинградская область), сообщил Форин-офис.

Санкции подразумевают заморозку активов, а также ограничение оказания трастовых услуг.

На сайте завода "Ладога" названа производителем шкафов для распределительных устройств среднего напряжения и оснащения судов. Также предприятие изготавливает локальные системы связи и оповещения для нужд МЧС, химической и металлургической промышленности, атомных электростанций, бортовые цифровые АТС и системы громкоговорящей связи.

Выручка компании по РСБУ в 2024 году составила 960 млн рублей, чистая прибыль - 11,2 млн рублей. Данные за 2025 год пока не опубликованы.

Своих акционеров завод не раскрывает.

Великобритания 24 февраля расширила санкции против России, добавив в санкционные списки 240 компаний и организаций, семь физлиц и 50 судов.

