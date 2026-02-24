Поиск

Под британские санкции против России впервые попали грузинские компании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В рамках пакета санкций против России правительство Великобритании ввело ограничения в отношении двух грузинских юридических лиц - телекомпаний Imedi TV и PosTV в рамках пакета санкций против России. Ранее западные страны не вводили санкций против зарегистрированных в Грузии предприятий.

В новом санкционном списке Imedi TV и PosTV названы субъектами, "причастными к российской дезинформации".

Санкции подразумевают замораживание банковских активов и счетов, запрет на оказание доверительных услуг (исключает передачу акций компании и управление имуществом представителям Великобритании) и дисквалификацию директоров (запрет гражданину Великобритании на участие в управлении компанией).

В грузинских СМИ оба телеканала позиционируются как проправительственные.

По данным издания bm.ge, 6 февраля этого года сменился владелец Imedi TV - 50%-я доля компании Georgian Media Production Group в телеканале была продана компании Prime Media Global. Остальные 50% принадлежат членам совета директоров телеканала: Мариам Ломидзе (10%), Василу Каландаришвили (10%), Иракли Чихладзе (10%), Натии Сонгхулашвили (10%) и Майе Чигошвили (10%). В 2025 году коммерческий доход телеканала составил 45 млн лари ($16,5 млн в эквиваленте).

Владельцами PosTV являются предприниматели Темур Чарелашвили - 24% и Шалва Рамишвили - 24%, депутат парламента Виктор Джапаридзе - 52%. В 2025 году коммерческий доход телекомпании составил 8 млн лари (около $3 млн).

Великобритания Грузия PosTV Imedi TV
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США заявили о перехвате танкера, перевозившего нефть из Венесуэлы в обход санкций против Ирана

ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ

 ЕК планирует в апреле представить предложение о запрете на импорт нефти из РФ

США создали группировку из более чем 150 боевых самолетов для операции против Ирана

Ford отзовет более 453 тыс. автомобилей в США

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

 Великобритания ввела санкции против "Транснефти"

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

 Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

 Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8491 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });