Под британские санкции против России впервые попали грузинские компании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В рамках пакета санкций против России правительство Великобритании ввело ограничения в отношении двух грузинских юридических лиц - телекомпаний Imedi TV и PosTV в рамках пакета санкций против России. Ранее западные страны не вводили санкций против зарегистрированных в Грузии предприятий.

В новом санкционном списке Imedi TV и PosTV названы субъектами, "причастными к российской дезинформации".

Санкции подразумевают замораживание банковских активов и счетов, запрет на оказание доверительных услуг (исключает передачу акций компании и управление имуществом представителям Великобритании) и дисквалификацию директоров (запрет гражданину Великобритании на участие в управлении компанией).

В грузинских СМИ оба телеканала позиционируются как проправительственные.

По данным издания bm.ge, 6 февраля этого года сменился владелец Imedi TV - 50%-я доля компании Georgian Media Production Group в телеканале была продана компании Prime Media Global. Остальные 50% принадлежат членам совета директоров телеканала: Мариам Ломидзе (10%), Василу Каландаришвили (10%), Иракли Чихладзе (10%), Натии Сонгхулашвили (10%) и Майе Чигошвили (10%). В 2025 году коммерческий доход телеканала составил 45 млн лари ($16,5 млн в эквиваленте).

Владельцами PosTV являются предприниматели Темур Чарелашвили - 24% и Шалва Рамишвили - 24%, депутат парламента Виктор Джапаридзе - 52%. В 2025 году коммерческий доход телекомпании составил 8 млн лари (около $3 млн).