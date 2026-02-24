В оборонных ведомствах Европы боятся за ее обороноспособность при отказе от военных технологий США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В оборонных ведомствах стран Европы обеспокоены планами политических руководителей добиться технологической независимости от США, поскольку, по мнению военных чиновников, это скажется негативным образом на европейской безопасности, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Чиновники отмечают, что кроме оружия и такой инфраструктуры США, как разведывательные спутники и системы командования, американские компании играют роль в шифровании связи, в сборе разведданных и хранении информации для европейских армий", - передает издание.

По словам одного из военных чиновников, дискуссии о "техническом суверенитете" не идут на пользу и не преследуют реалистичные цели.

"Большинство европейских систем зависит от американских серверов (...) очень тяжело найти что-то в краткосрочной перспективе на замену. Это невозможно", - сказал он.

FT напоминает, что на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности заявления о необходимости достичь технологического суверенитета звучали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона. Но по словам источников, у военачальников, присутствовавших на мероприятии, энтузиазма не наблюдалось. "Генералы были нервированы такими разговорами", - сказал один из собеседников газеты.

По данным газеты, американские IT-компании пытаются заверить правительства и коммерческий сектор в Европе, что на них можно положится независимо от того, какая администрация занимает Белый дом; также они предлагают альтернативные варианты на случай масштабного отключения программного обеспечения.

Лоббисты технологических компаний отметили FT, что военачальники лучше, чем политики, понимают риски разрыва оборонных связей с США, поскольку этот процесс подорвет обороноспособность, возможность вести военные операции, кибербезопасность и разведку.

В частности, военные чиновники упомянули американскую систему противоракетной обороны Aegis, без которой Европа не может обойтись, и которая используется на многих кораблях в ВМС Норвегии, Испании и других европейских государств.