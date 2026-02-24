Ливанская армия обвинила Израиль в обстреле ее военных

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ливанская армия заявила, что ее военнослужащие подверглись обстрелу со стороны израильских солдат во время развертывания наблюдательного поста у южной границы Ливана в районе Марджъуюна, сообщает телеканал LBCI.

По данным ливанской стороны, зону обстреляли из огнестрельного оружия, когда ливанские военные занимались оборудованием наблюдательной точки. Инцидент совпал с полетом израильского беспилотника на малой высоте, который передавал предупреждения, направленные на то, чтобы вынудить военнослужащих уйти.

Армия Ливана немедленно направила туда подкрепление, приказав оставаться на месте и вести ответный огонь.

Инцидент расследуют в координации с комитетом, контролирующим выполнение соглашения о прекращении огня, и с Временными силами ООН в Ливане.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) информацию о происшествии пока не комментировали.