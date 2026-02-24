Канада выделила $300 млн на военную помощь Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады заявили о выделении дополнительных $300 млн и новых военных поставках Украине, сообщает во вторник The Globe and Mail.

"Канада предоставляет еще $300 млн военной помощи Украине ", - пишет газета.

Кроме того, со ссылкой на министра обороны Дэвида МакГинти издание сообщило, что Канада также отправит на Украину более 400 бронемашин.

Оттава также объявила о намерении продлить миссию подготовки украинских военнослужащих до 2029 года, напоминает The Globe and Mail.