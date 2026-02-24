Страны G7 заявили о поддержке усилий Трампа по украинскому урегулированию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Государства группы G7 в совместном заявлении выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине ради, как сказано в документе, суверенитета и независимости этой страны.

"Мы выражаем нашу неизменную поддержку усилиям президента Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямым переговорам", - говорится в заявлении, распространенном во вторник странами-участницами G7.

Как сказано в документе, "Европа играет роль первого плана в этом процессе, к ней присоединяются и другие партнеры".

"Мы также поддерживаем обязательства в рамках Коалиции желающих предоставить Украине надежные и достоверные гарантии безопасности", - отметили члены G7.

По их мнению, "только Украина и Россия, работая вместе в добросовестных переговорах, могут достичь мирного соглашения".